الحكومة البريطانية تدرس فرض إغلاق جديد

المصدر: د ب ا

تبحث الحكومة البريطانية فرض الإغلاق العام مجددا في أنحاء البلاد، نتيجة زيادة إصابات فيروس كورونا، بحسب تقرير نشر اليوم.

وقالت صحيفة "الفاينانشال تايمز" إن المستشارين العلميين أوصوا الحكومة بفرض الإغلاق لمدة أسبوعين خلال عطلة منتصف الفصل الدراسي في أكتوبر المقبل.

وعند سؤاله عن مقال الصحيفة، قال وزير الصحة، مات هانكوك، إن الإغلاق الوطني هو "خط الدفاع الأخير" وإن الحكومة تركز على الإجراءات المحلية أولا.

وقال الوزير في حوار مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "نريد تجنب إغلاق وطني ولكننا مستعدون لهذا إذا ما دعت الضرورة".

وأضاف أن عدد الإصابات لم يرتفع فحسب، بل أيضا عدد مرضى "كوفيد-19 " في المستشفيات.

وتعرض رئيس الوزراء بوريس جونسون لانتقادات بسبب استجابته البطيئة وغير الفعالة للموجة الأولى من فيروس كورونا.

يشار إلى أن بريطانيا لديها أعلى عدد إصابات مرتبطة بفيروس كورونا في أوروبا.

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