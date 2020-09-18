ضبط كوكايين بقيمة 231 ألف يورو في مطار فرانكفورت

المصدر: وكالات

ضبطت السلطات في مطار فرانكفورت الألماني الدولي عدة كيلوجرامات من الكوكايين تبلغ قيمتها السوقية نحو 231 ألف يورو، داخل حقيبتي سفر.

وأعلنت سلطات الجمارك الرئيسية في فرانكفورت اليوم الجمعة أن موظفيها ضبطوا الأسبوع الماضي شحنة المخدرات التي بلغ وزنها نحو 6ر6 كيلوجرام.

وأشارت السلطات إلى أنه تم الإعلان عن الضبطية عقب حدوثها بنحو أسبوع لأسباب تتعلق بسير التحقيقات.

وبحسب السلطات، عثر على المخدرات كلب بوليسي مدرب، وذلك خلال تفتيش الأمتعة التي كانت على متن طائرة قادمة من العاصمة الكولومبية بوجوتا.

وذكرت السلطات أنه تم القبض على المهرب المشتبه به /43 عاما/، ويقبع حاليا في السجن على ذمة التحقيق.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز