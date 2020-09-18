شاهد.. كورونا يجبر رئيس دولة على الاحتفال بعيد استقلال بلده مع قرينته فقط

المصدر: البيان الإلكتروني

بمشاركة الرئيس وقرينته فقط لا غير، تحتفل المكسيك للمرة الأولى منذ 153 عاما بذكرى الاستقلال من دون احتفالات كبرى، والسبب فيروس كورونا الجديد والتزاما بالتدابير الوقائية التي فرضتها السلطات للحد من انتشار الوباء القاتل.

وكان ميدان زوكالو في مكسيكو سيتي الثلاثاء الماضي بحيل "يورونيوز" فارغا من الجماهير، وغابت الصرخات والهتافات التي كانت ترفع عادة في مثل هذا اليوم، واكتفى المنظمون بإنارة الشوارع بألوان العلم الثلاثة "الأخضر والأبيض والأحمر".

شاهد.. كورونا يجبر رئيس دولة على الاحتفال بعيد استقلال بلده مع قرينته فقطhttps://t.co/gLthHN4zRo#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/YjItEGGG4Y — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 18, 2020

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