أوروبا تتوعد تركيا بعقوبات جديدة

المصدر: بروكسل ـ وكالات

دعا البرلمان الأوروبي، تركيا، إلى وقف أعمال الحفر والتنقيب في شرق المتوسط، متوعداً أنقرة بعقوبات جديدة.

وشدد البرلمان على أن موقف الاتحاد الأوروبي واضح، وتصميمه ثابت على حماية مصالحه، وحض تركيا على «الوقف الفوري» لأي أعمال تنقيب وحفر غير مشروعة في شرق المتوسط، والامتناع عن خرق المجال الجوي لليونان، والمياه الإقليمية لليونان وقبرص، والكف عن اعتماد الخطاب القومي الداعي للحرب.

وحذر البرلمان الأوروبي من أن «السياسات الخارجية التي تنتهجها تركيا، وممارساتها في المتوسط، تجلب عواقب سلبية إلى الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أنه من غير المستبعد، أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على أنقرة في هذا السياق.

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