تويتر يضع "مجدداً" علامة تحذير على تغريدة لترامب

المصدر: د ب ا

بعد أقل من أسبوع من اضطرار موقع تويتر إلى وضع تصحيح لتغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، وضع الموقع، عملاق التواصل الاجتماعي، علامة تحذيرية جديدة أعلى حساب الرئيس اليوم الخميس بسبب معلومات مضللة عن الانتخابات.

وتتعلق هذه الخطوة بحملة الرئيس ترامب ضد التصويت عبر البريد، والتي تسعى الولايات الأمريكية إلى التوسع فيها لتسهيل عملية الاقتراع، خاصة في ظل جائحة كورونا.

وغرد ترامب: "بسبب الكم الهائل وغير المسبوق من بطاقات الاقتراع غير المرغوب فيها التي سترسل للناخبين، أو إلى أي مكان هذا العام، ربما لا يتم تحديد نتائج الانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر بدقة، وهو ما يريده البعض.

ويقول خبراء الانتخابات إن تزوير الانتخابات في الماضي كان محدودًا للغاية، رغم أن التوسع الهائل في التصويت عبر البريد قد يؤدي إلى تأخير في فرز الأصوات.

ووضع تويتر خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي علامة تحذير على حساب ترامب بسبب منشورات شجعت الناخبين على التصويت مرتين، وهو أمر مخالف للقانون.

وتوجه علامة تويتر التحذيرية المستخدم إلى صفحة تقول "يؤكد الخبراء والبيانات أن التصويت عن طريق البريد قانوني وآمن".

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