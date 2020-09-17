ماذا يعني اختفاء بارجة كورية شمالية لاختبار الصواريخ الباليستية؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أظهرت صور الأقمار الصناعية أن بارجة غاطسة تستخدم لاختبار الصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات قد اختفت من حوض بناء السفن الرئيسي في كوريا الشمالية، في إشارة محتملة إلى أن اختبار الصواريخ الباليستية التي يتم إطلاقها من الغواصات قد يكون وشيكًا.

وقد أجرى موقع 38 نورث التقييم بناءً على صور الأقمار الصناعية لحوض بناء السفن في سينبو في كوريا الشمالية وسط تكهنات بأن كوريا الشمالية قد تختبر إطلاق صواريخ باليستية من الغواصات في الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس حزب العمال الحاكم التي ستصادف 10 أكتوبر.

وقال الموقع: "تشير صور الأقمار الصناعية لحوض سينبو لبناء السفن في كوريا الشمالية يوم 15 سبتمبر إلى تحركات مكثفة جرت خلال الأسبوع الماضي منذ مرور الأعاصير، بما في ذلك تغيير موضع غواصة من طراز سينبو وإعادة تموضع أو مغادرة بارجة منصة الاختبار القابلة للغطس".

وأضاف: "إذا لم يكن الجسم الذي رسا أمام الغواصة من طراز سينبو هو بارجة الاختبار، فإن مكان وجود البارجة قد يشير إلى اختبار وشيك لصواريخ بالستية يتم إطلاقها من الغواصات، على الرغم من أن إجراء مثل هذا الإطلاق في أعقاب إعصار مدمر يبدو غير مرجح"، بحسب ما نقلت "يونهاب".

وقد اعتُبر اختبار الصواريخ البالستية التي يتم إطلاقها من الغواصات أحد الأعمال الاستفزازية التي يمكن أن تقوم بها كوريا الشمالية، بعد أن تعهد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ-أون" بإظهار سلاح استراتيجي جديد في رسالته بمناسبة رأس السنة الجديدة.

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