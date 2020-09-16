طائرة إيرانية تهبط مرتين اضطرارياً بسبب عطل فني

المصدر: د ب ا

قالت هيئة الطيران المدني في إيران إن طائرة ركاب إيرانية اضطرت إلى الهبوط مرتين متتاليتين في مطار بطهران بعد الإقلاع بفترة وجيزة في رحلة داخلية، بسبب عطل فني في الاسطوانة الهيدروليكية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباس الطلبة الإيرانية (إسنا)، شبه الرسمية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الموقع الرسمي لمطار مهر آباد الدولي في طهران أن الطائرة التي هبطت اضطراريا طراز ايرباص ايه 320، وهي تابعة لشركة طيران المعراج، وكان من المقرر لها الإقلاع إلى إقليم كرمانشاه بغرب إيران

يشار إلى أن إيران تكافح من أجل الحصول على قطع غيار لأسطول طائراتها المتقادم، وذلك بسبب العقوبات الأمريكية عليها. وجرى تعليق الاتفاقيات التي أبرمتها إيران وشركتا ايرباص وبوينغ العملاقتين في أعقاب التوقيع على الاتفاق النووي لعام 2015، بعدما انسحبت أمريكا من الاتفاق قبل أكثر من عامين، وأعادت فرض عقوبات على إيران.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز