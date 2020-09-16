تقرير عالمي يحذّر من مخاطر جائحة «كورونا»

المصدر: (برلين - د.ب.أ)

دعا خبراء في المساعدات المدنية في تقرير المخاطر العالمية 2020، إلى توفير حماية أفضل للاجئين والمهاجرين جراء عواقب جائحة كورونا. وحذر معدو التقرير، من أن الجائحة تفاقم الظروف الخطرة بالفعل التي يعيش فيها ما يقرب من 80 مليون لاجئ ومشرد في جميع أنحاء العالم. وجاء في التقرير الذي نشره تحالف «التنمية تساعد» الألماني، ومعهد قانون حفظ السلام والقانون الإنساني الدولي التابع لجامعة بوخوم الألمانية: «نتيجة لذلك، هناك خطر متزايد من أن يتحول مثل هذا الحدث إلى كارثة إنسانية». وجاء في التقرير، إنّ العمال المهاجرين يتأثرون بشكل خاص بآثار الجائحة، وفي حالة وقوع كارثة طبيعية بالغة، يصبحون بالتالي أكثر عرضة للضرر.

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