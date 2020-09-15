ترامب: 5 أو 6 دول أخرى قد تنضم إلى اتفاقيات سلام مع إسرائيل

المصدر: أ ف ب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم "الثلاثاء"، إن خمس أو ست دول أخرى قد تنضم إلى اتفاقيات سلام مع إسرائيل.

وذكر ترامب، خلال اجتماعه مع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن "خمس أو ست دول عربية أخرى قد تنضم إلى اتفاقيات مماثلة مع إسرائيل".

واضاف "لدينا على الأقل خمس أو ست دول ستنضم إلينا قريباً جداً، سبق أن بدأنا التشاور معها"، من دون تسمية هذه الدول.

وأضاف "سنرى دولا متعددة تنضم وأن أشياء رائعة ستحدث وسنرى آنذاك السلام الحقيقي".

وتابع "أعتقد أن الفلسطينيين يرون ما يحدث، أعتقد أننا سنرى الفلسطينيين في مرحلة ما لديهم سلام من دون سفك الدماء".

وكشف الرئيس الأميركي أنه يتوقع "أنه بعد الانتخابات سنرى عودة إيران متطلعة إلى عقد صفقة جديدة مع الولايات المتحدة".

وتجري اليوم "الثلاثاء" مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين الإمارات وإسرائيل، وإعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل، في البيت الأبيض.

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