لقاح جديد واعد من أدوية الملاريا يعيد الآمال بدحر كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد الجدل الكبير الذي أثارته مساع لتجربة عقار هايدروكسيكلورين لعلاج فيروس كورونا "كوفيد-19"، والتي أثبتت التجارب فشله في تحقيق تلك التوقعات؛ أحيا إعلان شركة شن بونغ فارماسوتيكال الكورية الجنوبية أنها دخلت المرحلة الثانية من تجارب سريرية لمعرفة قدرة عقار برياماكس الذي ابتكرته لعلاج الملاريا على مداواة كوفيد-19، الآمال من جديد بقدرة الانتصار على هذا الفيروس العنيد.

وجراء هذا الإعلان قفز سعر أسهم الشركة الكورية بنسبة 1923% في البورصة الكورية.

وتخصصت هذه الشركة التي أسست قبل 58 عاماً في صنع أدوية الديدان الطفيلية. ويتوقع أن تنتهي التجارب على دواء برياماكس المتعلقة بكوفيد-19 في ديسمبر القادم.

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