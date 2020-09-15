ترامب: ردّنا على أيّ هجوم إيراني سيكون "أقوى ألف مرة"

المصدر: أ ف ب

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الإثنين إيران من مغبّة شنّ أيّ هجوم على الولايات المتّحدة، متوعّداً بأنّ ردّ الولايات المتّحدة عليها سيكون "أقوى ألف مرّة"، وذلك بعد تقارير إعلامية أفادت بأنّ طهران خطّطت لاغتيال سفيرة أميركية انتقاماً لمقتل الجنرال قاسم سليماني.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر إنّ "أيّ هجوم من جانب إيران، أيّاً يكن شكله، ضدّ الولايات المتّحدة سيجابه بردّ على إيران سيكون أقوى بألف مرّة".

وأتى ردّ فعل الرئيس الأميركي إثر تقارير صحافية أفادت أنّ إيران وضعت مخطّطاً "لاغتيال" السفيرة الأميركية في جنوب أفريقيا لانا ماركس القريبة من ترامب، في معلومات سخّفتها طهران، مؤكّدة أنّ "لا أساس لها".

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