أوروبا تدعو لندن إلى تطبيق «بريكست» كاملاً

المصدر: (بروكسل - وكالات)

دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، الذي يمثل الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الحكومة البريطانية إلى تنفيذ اتفاقية انسحاب المملكة المتحدة من التكتل بالكامل «بريكست».

وقال ميشال بعد محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإيرلندي ميشال مارتن «حان الوقت لأن تتحمل الحكومة البريطانية المسؤولية». وكتب ميشال على حسابه على تويتر «الصدقية الدولية لتوقيع المملكة المتحدة على المحك». ومع ذلك يأمل رئيس الوزراء بوريس جونسون أن تبدأ مناقشة مشروعه في مجلس العموم اليوم.

وكانت الحكومة البريطانية قدمت مشروع قانون إلى البرلمان الأربعاء الماضي يتعارض جزئياً مع الاتفاقية التي تم توقيعها بالفعل بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي، في مناورة تخالف القانون الدولي باعتراف جونسون نفسه.

في الأثناء، انتقد توني بلير وجون ميجور، رئيسا وزراء بريطانيا السابقان، جونسون بسبب مساعيه لإبغاء أجزاء من الاتفاق الذي تفاوضت عليه حكومته لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن بلير، من حزب العمال، وسلفه ميجور من حزب المحافظين، قالا إن جهود جونسون للتراجع عن أجزاء من الاتفاق تتعلق بأيرلندا الشمالية تشكل تهديداً للسلام ومصداقية بريطانيا .

وكتب الاثنان في مقال رأي مشترك في صحيفة صنداي تايمز إن مناورة جونسون «صادمة» و«تهدد» اتفاق الجمعة العظيمة الذي أدى إلى أكثر من عقدين من السلام في أيرلندا الشمالية.

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