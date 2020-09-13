نقل وزير الداخلية الهندي للمستشفى للمرة الثالثة منذ إصابته بفيروس كورونا

المصدر: د ب ا

جرى نقل وزير الداخلية الهندي اميت شاه للمستشفى ليلة أمس الأحد، وذلك بعد نحو أسبوعين من خروجه من المستشفى، بحسب ما ذكرته شبكة ان دي تي في الهندية.

وكان شاه/ 55 عاما/ رئيس حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم قد أصيب بفيروس كورونا في الثاني من أغسطس الماضي، وجرى نقله لمستشفى خاص في جورجاون. وفي 14 أغسطس الماضي كتب تغريدة قال فيها إنه سوف يبقى في العزل المنزلي لبضعة أيام بناء على نصيحة الأطباء.

وجرى نقله مجددا للمستشفى في 18 أغسطس الماضي عقب أن اشتكى من " الارهاق والألم في الجسم". وغادر المستشفى بعد 13 يوما في 31 أغسطس الماضي عقب أن قال الأطباء إنه "تعافى" من فيروس كورونا.

وأفادت شبكة ان دي تي في أنه جرى نقل شاه للمستشفى مجددا مساء أمس.

كانت الهند قد سجلت أمس السبت أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا تجاوزت 97 ألف حالة. وتحتل الهند المركز الثاني على مستوى العالم من حيث عدد الاصابات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

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