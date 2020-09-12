كيف يزداد خطر كورونا في الأماكن المغطاة؟

المصدر: ا ف ب

حذر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي من إمكانية تعرض المزيد من المواطنين لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد مع بدء الطقس البارد الذي يدفع الأشخاص للمكوث في الأماكن المغلقة والمغطاة.

وذكر فاوتشي في تصريحات لشبكة "إم إس إن بي سي" التلفزيونية أن البقاء في الأماكن المغطاة يزيد تماما خطر انتقال العدوى.

وقال إنني "أشعر بالقلق عندما أرى الأمور تبدأ في الأماكن المغطاة، ويصبح ذلك أكثر اضطرارا مع قدوم فصلي الخريف والشتاء".

وأوضح فاوتشي، أنه يتعين على المواطنين اتخاذ احتياطات إضافية خلال أشهر الخريف والشتاء لحماية أنفسهم من الفيروس.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 35200 حالة مؤكدة جديدة بالفيروس الخميس، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وأصاب الفيروس أكثر من 6.39 مليون شخص، وأودى بحياة نحو 192 ألف شخص في الولايات المتحدة حتى الآن.

وقال فاوتشي إننا "نسجل نحو 40 ألف حالة إصابة في اليوم، وتدور الوفيات حول ألف حالة".

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