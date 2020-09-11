حرائق غابات أمريكا تقتل 15 شخصاً

المصدر: وام

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم، أن 15 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم من جراء حرائق الغابات التي اندلعت في منطقة شمالي كاليفورنيا وواشنطن وولاية أوريجون خلال الأسبوع الجاري.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن السلطات عثرت على جثامين سبعة أشخاص في شمال كاليفورنيا أمس، في الوقت الذي كان يحاول فيه رجال الإطفاء إخماد عدد من حرائق الغابات الضخمة، ليرتفع عدد الضحايا في الولاية إلى 10 أشخاص.

ولفتت إلى أن خمسة أشخاص آخرين على الأقل لقوا مصرعهم في واشنطن وأوريجون خلال الأسبوع الجاري في حرائق غابات تم السيطرة عليها.

وقال مسؤولون بولاية أوريجون إن حرائق الغابات، السريعة الانتشار بين الولايات المطلة على الساحل الغربي، أجبرت نحو 500 ألف شخص بالولاية على الفرار من منازلهم ولا يزال العدد قابلاً للزيادة.

وأشارت الشبكة إلى أنه تم استدعاء رجال الإطفاء من كل أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم المساعدة في إخماد الحرائق الهائلة، حيث شهدت 12 ولاية تقع في غرب البلاد أكثر من 100 من حرائق الغابات التي التهمت أكثر من 4.3 ملايين فدان.

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