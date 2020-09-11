غوتيريس يدعو لجمع 35 مليار دولار لتمويل لقاحات «كورونا»

المصدر: زوريخ - وكالات

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إلى جمع 35 مليار دولار إضافية، منها 15 ملياراً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لتمويل برنامج تابع لمنظمة الصحة العالمية، يدعم توافر لقاحات للوقاية من كوفيد 19 في أنحاء العالم.

وبلغ إجمالي المساهمات في ذلك البرنامج حتى الآن، ثلاثة مليارات دولار، وهو ما وصفه غوتيريس، أمس، في اجتماع عبر الإنترنت، بأنه «تمويل أولي زهيد»، لما تستهدفه منظمة الصحة العالمية، ويشكل أقل من عشرة في المئة مما تحتاجه للبرنامج، الذي يسمى اختصاراً (آكت)، في إشارة للأحرف الأولى من التوفير السريع لأدوات الوقاية من كوفيد 19.

وقال غوتيريس، في تصريحات عبر الإنترنت، لاجتماع مجلس تشكل للترويج للبرنامج «نحتاج الآن إلى 35 مليار دولار إضافية، لننقل البرنامج من نقطة الانطلاق إلى توسيع النطاق والتأثير... هناك احتياج عاجل وحقيقي لتلك المبالغ. دون ضخ 15 ملياراً في الأشهر الثلاثة المقبلة، اعتباراً من الآن، سنخسر الفرصة السانحة حالياً».

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