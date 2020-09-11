إصابات كورنا في أمريكا تصل إلى 6.38 مليون والوفيات أكثر من 191 ألفاً

المصدر: د ب ا

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أمس الخميس في الولايات المتحدة بنسبة 7ر0 ٪ مقارنة بالوقت نفسه أول أمس الأربعاء إلى 38ر6 مليون، فيما بلغت الوفيات 191ألفا و444 اعتبارا من الساعة 18ر3 مساء أمس الخميس بتوقيت نيويورك، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

كانت الزيادة الوطنية في الحالات أعلى من متوسط ​​الزيادة اليومية البالغة 6ر0٪ خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة، حيث بلغ إجمالي الإصابات 748803، بزيادة 5ر0٪ عن نفس الوقت في اليوم السابق.

وشهدت ولاية أيداهو زيادة بنسبة 4٪ في عدد الحالات مقارنة بالوقت نفسه أول أمس، ليصل الإجمالي إلى 35353 حالة.

وشهدت فلوريدا أكبر عدد من الوفيات تم تسجيله خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث بلغت الوفيات 210.

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