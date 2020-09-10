تبسيط إجراءات حصول الأجانب على الجنسية الروسية

المصدر: البيان الإلكتروني

تعمل وزارة الداخلية الروسية، على صياغة مشروع قانون بشأن الوضع القانوني للمواطنين الأجانب، وتبسيط إجراءات حصولهم على الجنسية الروسية وفرص العمل في البلاد.

وبحسب روسيا اليوم، قالت فالنتينا كازاكوفا، رئيسة المديرية العامة لشؤون الهجرة في الداخلية الروسية، للصحفيين اليوم الخميس، إن "وزارة الداخلية، تعمل مع السلطات التنفيذية الاتحادية، على صياغة مشروع قانون اتحادي جديد تماما بشأن الوضع القانوني للمواطنين الأجانب. وستكون هناك تغييرات كثيرة".

وأضافت: "كل الإنجازات الجيدة التي ظهرت في السنوات الأخيرة في هذا المجال، ستبقى، لكن التوجهات العامة ستتغير، ستتغير أنظمة البقاء على أراضي روسيا، وسيتم تبسيط إجراءات تنظيم الوثائق".

وتابعت رئيسة المديرية: "إذا وصل مواطن أجنبي لغرض العمل، فهذا يعني أنه سيتمكن من إعداد جميع الوثائق ببساطة وكفاءة، ولهذا، نفترض أنه سيتم استخدام سجلات إلكترونية مختلفة: سجل أصحاب العمل ، سجل العمال الأجانب".

وأشارت إلى أن المديرية، تهدف إلى نقل عملية تنفيذ وإصدار الوثائق، لاستخدام الوسائط الإلكترونية، بالإضافة إلى ذلك، تخطط وزارة الداخلية لتبسيط إجراءات جذب العمال الأجانب إلى أراضي الاتحاد الروسي ومنحهم الإقامة الدائمة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز