آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم

المصدر: أ ف ب

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، في ضوء آخر الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة:

حريق في مخيم لاجئين في ليسبوس

اندلع حريق هائل فجر الأربعاء في أكبر مخيم للاجئين في اليونان يضم أكثر من 12 ألف مهاجر على جزيرة ليسبوس.

وذكرت وسائل إعلام أن مهاجرين أضرموا النار اعتراضا على تدابير عزل اتخذت لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في مخيم موريا المكتظ حيث سجلت إصابة 35 شخصا حجروا مدة 15 يوما.

وفرضت قيود صارمة على التنقل في مخيمات المهاجرين منذ منتصف مارس من دون أن تخفف بتاتا منذ مايو خلافا لبقية أرجاء البلاد وهو أمر اعترضت عليه منظمات غير حكومية كثيرة.

اتفاق على اللقاح

أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء التوصل إلى اتفاق تمهيدي للحصول على 200 مليون جرعة من لقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد يعده تحالف "بايونتك/فايزر" الألماني الأميركي مع خيار الحصول على مئة مليون جرعة إضافية. وهو سادس اتفاق كهذا يبرمه الاتحاد الأوروبي.

رئيس الوزراء الفرنسي غير مصاب

أظهرت الفحوصات عدم إصابة رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس بفيروس كورونا المستجد بعدما التقى مدير طواف فرنسا للدرجات المصاب. إلا ان مجلس الوزراء والندوة الحكومية سيقامان عبر تقنية الفيديو الأربعاء في إجراء احترازي.

وكان كاستيكس صعد إلى سيارة السبت برفقة كريستيان برودوم لمتابعة المرحلة الثامنة من طواف فرنسا.

300 ألف حالة وفاة في أمريكا اللاتينية والكاريبي

تجاوزت أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي عتبة 300 ألف وفاة جراء الجائحة الثلاثاء، لا سيما في البيرو التي فاقت الوفيات فيها الثلاثين ألفا وفقا لتعداد انجزته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

وتسجل في البيرو أعلى معدل وفيات في العالم نسبة إلى عدد السكان.

أكثر من 888500 وفاة

وخلفت الجائحة ما لا يقل عن 898503 وفيات في العالم منذ أن أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين ظهور المرض في نهاية ديسمبر وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام وفرتها مصادر رسمية، حتى الساعة 11,00 ت غ من الاربعاء.

وسجلت أيضا أكثر من 27,6 مليون إصابة رسمية.

وتعتبر الولايات المتحدة أكثر الدول تضررا من الجائحة إن على صعيد عدد لإصابات أو الوفيات، تليها البرازيل مع 127464 وفاة فالهند (73890 وفاة) والمكسيك (68484 وفاة) وبريطانيا (41586 وفاة).

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