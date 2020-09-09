شاهد.. شركة طيران تطرد راكباً مسنا طلب من مضيفة ارتداء الكمامة

المصدر: البيان الإلكتروني

طردت شركة طيران "أليغانت" الأمريكية، راكبا في رحلة تستعد للإقلاع من بونتا غوردا بولاية فلوريدا، طلب من إحدى المضيفات ارتداء قناع الوجه، بحسب "واشنطن بوست".

وقالت الشركة إن طرد المسافر جاء بسبب "تهديده للمضيفة"، لكن الصحيفة نشرت مقطع فيديو للحادثة يوضح أن المسافر طلب فقط من المضيفة ارتداء قناع الوجه.

وأظهر المقطع تضامن عدد من الركاب مع المسافر المطرود، الذي يؤكد أن ما فعله ليس سوى الطلب من المضيفة ارتداء قناع الوجه.

This elderly man was thrown off @allegiant airline this morning from Punta Gorda Florida this morning Because he asked the flight attendant why he had to wear a mask and she didn’t have to wear one pic.twitter.com/xZoui5zCrg — Patrick (@peter61809160) September 7, 2020

وبعد تفشي فيروس كورونا المستجد، تم إبعاد العديد من الركاب من الرحلات الجوية، أو حتى منعهم من السفر عبر شركات الطيران مختلفة لعدم ارتداء الأقنعة، حيث أخبرت خطوط دلتا الجوية مؤخرا صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن شركة الطيران حظرت أكثر من 700 مسافر لا يرتدون الأقنعة.

وتنص قوانين أغلب شركات الطيران في العالم على أنه "يتعين على جميع العملاء ارتداء قناع للوجه يغطي الفم والأنف في جميع الأوقات عند السفر وذلك للمساعدة في حمايتهم وحماية من حولهم، فيما يمكن إزالة أغطية الوجه لفترة وجيزة لتناول الطعام أو الشراب"، وفقاً لقناة "الحرة".

جاءت التعديلات في القانون بعد تفشي الوباء في كافة أنحاء العالم، في الوقت الذي تعرضت فيه صناعة السفر لضربة بسبب تراجع الإقبال جراء عمليات إغلاق الدول والمطارات للحد من انتشار الفيروس التاجي.

واجهت شركة "أليغانت" انتقادات لاذعة على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا، بعد انتشار مقاطع فيديو وصور تظهر المضيفات، وهن لا يغطين أنوفهن، وفي بعض الحالات لا يغطين حتى الفم.

ورفضت شركة الطيران التعليق على مقاطع الفيديو والصور التي أظهرت المضيفات وهن يرتدين أقنعة بشكل غير صحيح.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز