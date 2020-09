شاهد.. شركة طيران تطرد راكباً مسنا طلب من مضيفة ارتداء الكمامة

طردت شركة طيران "أليغانت" الأمريكية، راكبا في رحلة تستعد للإقلاع من بونتا غوردا بولاية فلوريدا، طلب من إحدى المضيفات ارتداء قناع الوجه، بحسب "واشنطن بوست".

وقالت الشركة إن طرد المسافر جاء بسبب "تهديده للمضيفة"، لكن الصحيفة نشرت مقطع فيديو للحادثة يوضح أن المسافر طلب فقط من المضيفة ارتداء قناع الوجه.

وأظهر المقطع تضامن عدد من الركاب مع المسافر المطرود، الذي يؤكد أن ما فعله ليس سوى الطلب من المضيفة ارتداء قناع الوجه.

This elderly man was thrown off @allegiant airline this morning from Punta Gorda Florida this morning Because he asked the flight attendant why he had to wear a mask and she didn’t have to wear one pic.twitter.com/xZoui5zCrg