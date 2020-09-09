أكثر من 300 ألف وفاة بكورونا في أمريكا اللاتينية

المصدر: أ ف ب

تخطّى عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي عتبة الـ 300 ألف وفاة، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس أمس الثلاثاء استناداً إلى بيانات رسمية.

وفي حين لا تزال البرازيل أكثر بلدان القارة تضرّراً من الوباء (4.162.073 إصابة من بينها 127.464 حالة وفاة)، فقد تخطّى عدد الوفيات الناجمة عن الجائحة في البيرو عتبة الـ30 ألف وفاة، لتصبح بذلك هذه الدولة الأولى في العالم على صعيد معدّل الوفيات بالنسبة لعدد السكان (93,28 وفاة لكل مئة ألف نسمة)، وفقاً لتصنيف نشرته جامعة جونز هوبكنز.



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