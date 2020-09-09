"شامبو" يتسبب في اندلاع مظاهرات في جنوب إفريقيا

المصدر: hgfdhk hgYg;jv,kd

تظاهر مواطنون في جنوب إفريقيا أمام العديد من صيدليات سلسلة "كليكس" في البلاد، بعد أن نشرت الشركة إعلانا عن منتج للعناية بالشعر وصفه منتقدوه بأنه عنصري.

وظهرت في الإعلان امرأتان من ذوي البشرة السمراء تصفان شعرهما بأنه "جاف وتالف" وكذلك "مجعد وباهت"، إضافة إلى امرأتين من ذوي البشرة البيضاء تم وصف خصلات شعريهما بأنها "جيدة وملساء" وأيضا "طبيعية"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وبينما أصدرت سلسلة صيدليات "كليكس" اعتذارا، دعا حزب "مقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية" المعارض الراديكالي إلى الاحتجاجات، قائلا عبر حسابه في "تويتر": "لن نسمح للعنصرية غير الآسفة والمنحرفة من جانب كليكس بالاستمرار في جنوب إفريقيا".

وذكر موقع "تايمز لايف" المحلي أن أحد المتاجر قد تعرض لهجوم بقنابل حارقة في وقت مبكر من الصباح، ومع ذلك لم تقع سوى أضرار طفيفة.

وأظهرت لقطات على صفحات الحزب على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعات صغيرة من المتظاهرين يرتدون القبعات الحمراء للحزب، وهم يرقصون ويرددون أغاني الاحتجاج في العديد من مراكز التسوق.

وعقب الضجة التي آثارها هذا الإعلان، نشرت سلسلة صيدليات "كليكس" اعتذارا الجمعة الماضية تقول فيه: "أزلنا الصور التي تتعارض مع كل ما نؤمن به، لا نقبل العنصرية، ونحن من المدافعين الأقوياء عن الشعر الطبيعي"، بحسب روسيا اليوم".

من جهتها، أصدرت لجنة جنوب إفريقيا لحقوق الإنسان بيانا، قالت فيه إنها فتحت تحقيقاً في الأمر.

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