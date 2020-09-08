أمريكا تتهم الصين بالخوف من الإعلام المستقل

المصدر: أ ف ب

اتّهمت الولايات المتحدة، اليوم، الصين بأنها تخاف وسائل الإعلام المستقلة، مؤكدةً أنها بُلغت من بكين نيّتها "فرض قيود أكبر على وصول الصحافيين الأجانب العاملين" على أراضيها إلى المعلومات.

وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، في تغريدة، أن "التدابير المطروحة ستزيد تدهور الوضع الصحافي في الصين التي تعاني أصلاً ندرة وسائل الإعلام المنفتحة والمستقلة".

وأكدت أن "الخارجية الأمريكية تحاول منذ سنوات إقناع جمهورية الصين الشعبية بالسماح لصحافيين أمريكيين بالذهاب إلى الصين، وبمنح وسائل إعلام أمريكية حرية استئناف عملها بشكل طبيعي، وبوضع حدّ للترهيب ومضايقة الصحافيين الأجانب".

وأضافت: "لكن وزارة الخارجية الصينية أبلغتنا أنها تعتزم فرض قيود أكبر على وصول الصحافيين الأجانب العاملين في جمهورية الصين الشعبية" إلى المعلومات.

وتأتي هذه التصريحات في وقت حذّرت بكين، اليوم، الصحافيين الأجانب بشأن وجوب "احترام القانون" من أجل العمل على أراضيها.

وطردت السلطات الصينية، هذا العام، صحافيين أمريكيين يعملون لحساب صحف كبيرة.

بدورها، فرضت الولايات المتحدة قيوداً على عمل وسائل الإعلام الصينية الرسمية على أراضيها، معتبرةً أنها وسائل دعاية.

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