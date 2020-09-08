18 قتيلاً إثر انهيار صخري بمنجم في باكستان

المصدر: ا ف ب

لقى 18 شخصا على الأقل مصرعهم وعلق أكثر من 12 آخرين الثلاثاء إثر انهيار صخري في منجم للرخام في شمال غرب باكستان، على ما أفاد مسؤولون.

وانهارت طبقات من الرخام الابيض فوق رؤوس العمال مساء الاثنين في منطقة خيبر-بختونخوا الجبلية في شمال غرب باكستان قرب الحدود مع أفغانستان.

وأفاد الوزير الإقليمي للمناجم والتطوير المعدني محمد عارف وكالة فرانس برس "حتى الآن انتشلنا 18 جثة و20 جريحا بعد الانهيار الصخري في منجم للرخام".

وأوضح أنّ 20 عاملا آخرين يعتقد أنهم محاصرون تحت الركام، مشيرا إلى إطلاق عملية واسعة لإنقاذهم.

ويأخذ العمال عادة قسطا من الراحة أسفل الجبال بعد ساعات العمل الطويلة والشاقة.

وأكّد المسؤول الرفيع في الإقليم حميد إقبال حصيلة الضحايا.

وتعاني المناجم الباكستانية من تردي معايير السلامة وسوء التهوية. وتقع حوادث عدة قاتلة مماثلة كل عام.

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