استفاقة المعارض الروسي أليكسي نافالني من الغيبوبة

المصدر: أ ف ب

استفاق المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي تقول ألمانيا إنه تعرض للتسميم بغاز الأعصاب "نوفيتشوك"، من غيبوبة مستحدثة طبياً وفُصل عن جهاز التنفس الاصطناعي، وفق ما أفاد المستشفى الألماني، اليوم، حيث يتلقى العلاج.

وقال مستشفى شاريتيه، في بيان: "إنه يستجيب للمحفزات اللفظية"، مشيراً إلى أن حالة نافالني، البالغ 44 عاماً تحسنت.

وبرغم ذلك، أوضح المستشفى أنه من السابق لأوانه تحديد التأثير الطويل الأمد لعملية التسميم.

ومَرض نافالني في أثناء رحلة جوية الشهر الماضي، وخضع للعلاج في مستشفى في سيبيريا قبل أن ينقل إلى برلين.

وتحدثت ألمانيا الأسبوع الماضي عن "أدلة قاطعة" على أن الخصم الأبرز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعرّض للتسميم بغاز الأعصاب "نوفيتشوك"، ما دفع المستشارة أنغيلا ميركل ونظراءها الغربيين إلى المطالبة بتوضيحات من روسيا.

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