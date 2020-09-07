الهند تسجل أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بكورونا بالعالم

سجلت الهند أكثر من 90 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الأحد، في أكبر زيادة يومية على مستوى العالم.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة والرعاية الأسرية، تسجيل 90632 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات بواقع 1065 إلى 70626.

ومن المتوقع أن تتجاوز الهند البرازيل، غداً الاثنين، كثاني أكبر دولة من حيث عدد الإصابات، بعد الولايات المتحدة، التي سجلت 6.4 مليون إصابة ونحو 193 ألف وفاة.

وأظهرت بيانات حكومية أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند وصلت إلى 4.1 مليون، وتعافى حوالي 3.2 مليون مصاب حتى الآن.

وقال خبراء طبيون إن البلاد تشهد موجة ثانية من الجائحة في بعض مناطقها، وإن عدد الحالات ارتفع بسبب زيادة الاختبارات وتخفيف القيود على الحركة العامة.

وستعاود الحكومة تشغيل خدمات قطارات المترو على نحو جزئي في العاصمة نيودلهي اعتبارا من اليوم الاثنين، بحسب "روسيا اليوم".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز