آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم

المصدر: أ ف ب

أودى فيروس كورونا بما لا يقل عن 880396 شخصاً حول العالم منذ نهاية ديسمبر وفقا لتقرير أعدته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية "الأحد" الساعة 11,00 ت غ.

وما زالت الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات مع تسجيلها 188540 وفاة تليها البرازيل (126203) والهند (70626) والمكسيك (67326) والمملكة المتحدة (41549).

وبين البلدان الأكثر تضررا، تعد البيرو الدولة التي سجلت أكبر عدد من الوفيات مقارنة بعدد السكان بمعدل 90 وفاة لكل 100 ألف نسمة، تليها بلجيكا (85) وإسبانيا (63) والمملكة المتحدة (61) وتشيلي ..(60).

تمدد الاجراءات

مدد المسؤولون الأستراليون "الأحد" تدابير الإغلاق الصارمة لاحتواء كوفيد-19 في ثاني أكبر مدينة في البلاد لأسبوعين إضافيين، مشيرين إلى أن عدد الإصابات الجديدة لم يتراجع بما يكفي لمنع ارتفاعه مجددا.

وكان من المفترض أن ترفع تدابير الإغلاق في ملبورن التي استمرت ستة أسابيع نهاية الأسبوع المقبل لكن سيتم الآن تمديدها حتى 28 سبتمبر، وفق ما أفاد رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانيال اندروز.

وتم تسجيل 63 إصابة جديدة وخمس وفيات فقط في فيكتوريا "الأحد"، بعدما كان عدد الإصابات وصل إلى أكثر من 700 في ذروة تفشي الوباء.

الرحلات البحرية

استأنفت مجموعة "كوستا" الإيطالية لرحلات السفن السياحية نشاطاتها "الأحد" مع انطلاق سفينة "كوستا ديليسيوزا" بعد توقف استمر أكثر من خمسة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، وسط تدابير صارمة للحد من العدوى.

وتضرر قطاع الرحلات البحرية الذي شهد سنوات من النمو المستمر حتى 2018، من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن كوفيد-19، ويحاول التعافي. وغادرت العديد من السفن بالفعل من موانئ البحر المتوسط، ولا سيما من المجموعة المنافسة "ام اس سي".

وبين منتصف مارس ونهاية سبتمبر، سيبلغ مجموع الخسارة العالمية في هذا القطاع نحو 50 مليار دولار إضافة إلى إلغاء 334 ألف وظيفة وفقا للجمعية الدولية لخطوط الرحلات البحرية.

تفاؤل حذر

قال الطبيب ألبرتو زانغريلو الذي يعالج رئيس الحكومة الإيطالية الأسبق سيلفيو برلوسكوني الذي أدخل المستشفى منذ الخميس بسبب عدوى رئوية ناتجة من كوفيد-19 إنه "يتفاعل بشكل مثالي مع العلاج"، لكن الوضع "دقيق" إذ يعتبر "شخصا ضعيفا" نظرا إلى ماضيه الطبي، بما في ذلك خضوعه لعملية قلب مفتوح.

وأضاف "أبدي تفاؤلا حذرا، وأكرره، يجب ألا نعلن النصر لأن "برلوسكوني الذي يبلغ عامه الـ84 بعد ثلاثة أسابيع" ينتمي إلى الفئة الأكثر ضعفا".

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