الفيضانات تجرف ربع محصول الأرز في نيجيريا

المصدر: د ب ا

جرفت الفيضانات ما لا يقل عن مليوني طن من الأرز في نيجيريا، ثاني أكبر مستورد للحبوب، وهذا يمثل أكثر من 25% من الإنتاج الوطني المتوقع البالغ 8 ملايين طن، وفقا لتقديرات منظمة المزارعين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

ودمرت الفيضانات ما لا يقل عن 450 ألف هكتار (2ر1 مليون فدان) في كيبي، الولاية الرئيسية لزراعة الأرز في البلاد، وفقا لمحمد صحابي، رئيس اتحاد مزارعي الأرز في نيجيريا.

واستهدف المزارعون المساهمة بـ 5ر2 مليون طن في سلة الأغذية الوطنية، لكنهم سيحققون الآن أقل من 20% من الانتاج المستهدف.

وأفاد مزارعون في خمس ولايات أخرى، هي كانو ونيجيريا وإينوجو وجيجاوا وناساراوا بوجود أضرار في مزارعهم.

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