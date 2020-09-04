آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم

المصدر: أ ف ب

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، في ضوء آخر الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة:

نتائج مشجعة للقاح الروسي

أظهرت دراسة أولية نشرت في المجلة البريطانية الطبية "ذي لانسيت" أن اللقاح ضد فيروس كورونا قيد التطوير في روسيا أحدث استجابة مناعية ولم يخلف آثارا جانبية خطيرة، وهذا ما كانت قد أكدته الحكومة الروسية منذ شهر ولكن بدون نشر بياناته.

لكن هذه النتائج لم تثبت بعد أن اللقاح يقي بشكل فعال من فيروس كورونا المستجد.

كوفيد أم أنفلونزا

سمحت وكالة الأدوية الأميركية لمجموعة "روش" الصيدلانية السويسرية بإجراء اختبار تشخيصي لاكتشاف وتمييز فيروس سارس-كوف-2 عن فيروسات الأنفلونزا أ و ب. وسيكون متاحًا أيضًا في الأسواق التي تطرح المنتجات ذات المنشأ الأوروبي.

نحو 870 ألف وفاة

أودى فيروس كورونا المستجد بـ 869,718 شخصا على الأقل منذ أن ظهر في الصين في كانون الأول/ديسمبر، بحسب تعداد أعدّته وكالة فرانس برس الجمعة الساعة 11,00 ت غ، استنادا إلى مصادر رسمية.

وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا في العالم إذ سجّلت 186,806 وفيات تليها البرازيل مع 124,614 وفاة ومن ثم الهند التي سجلت 68,472 وفاة والمكسيك حيث أعلنت 66,329 وفاة والمملكة المتحدة مع 41,527 وفاة.

أول حالة وفاة في نيوزلندا منذ ثلاثة أشهر

سجّلت نيوزيلندا التي كان يبدو انها سيطرت تماما على الوباء منذ عدة أسابيع، أول وفاة بفيروس كورونا منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

تدابير جديدة في مدريد

اتخذت منطقة مدريد، الأكثر تضررا من معاودة انتشار الوباء في إسبانيا، تدابير جديدة لمواجهة ذلك وهي اقتصار التجمعات على عشرة أشخاص ومنع حفلات الاستقبال والرقص خلال حفلات الزفاف.

إغلاق 22 مدرسة في فرنسا

أعلن وزير التربية في فرنسا إغلاق 22 مدرسة حتى الآن بالإضافة إلى مئة صف، بسبب رصد حالات مؤكدة من وباء كوفيد-19.

وهناك عشر مؤسسات تعليمية مغلقة في فرنسا (حيث بدأ العام الدراسي الثلاثاء) و12 في جزيرة "لا ريونيون" التابعة لها (بداية العام في 17 آب/أغسطس)، من إجمالي 60 ألف مدرسة.

نقل برلوسكوني إلى المستشفى

نقل الرئيس الاسبق للحكومة الإيطالية سيلفيو برلوسكوني (84 عاما) الذي ثبتت إصابته أخيرا بوباء كوفيد-19 إلى المستشفى مساء الخميس "كإجراء احترازي"، لكن "وضعه الصحي لا يدعو إلى القلق"، كما جاء في بيان لأوساطه.

عيد مثير للجدل في البرتغال

مثل كل عام، ينظم الحزب الشيوعي البرتغالي عيد صحيفته الرسمية "أفانتي" الذي يبدأ مساء الجمعة.

وحاز المهرجان الذي يجري في الهواء الطلق موافقة السلطات الصحية شرط تقليل عدد المشاركين بشكل ملحوظ.

واتهمت المعارضة اليمينية الحكومة الاشتراكية بـ "محاباة خاصة" بعد إلغاء العديد من المهرجانات الموسيقية واقامة مباريات كرة القدم بدون جمهور.

لغط في بريطانيا

أقرت الحكومة البريطانية بوجود نوع من "اللغط" جراء متطلبات الحجر الصحي المختلفة التي تفرضها المملكة المتحدة على المسافرين (أسكتلندا وويلز وإنكلترا)، والتي أثارت استياء قطاعي الطيران والسياحة.

توقف مصنع للجعة في بلجيكا

تم إغلاق أحد المصانع الرئيسية في بلجيكا للعلامة التجارية "آي بي إنبيف" الأولى عالميا لإنتاج الجعة منذ الخميس بسبب اكتشاف بؤرة للإصابة بفيروس كورونا، وفقًا لمصدر نقابي، مؤكداً معلومات أوردتها قناة "أرت تي بي إف".

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