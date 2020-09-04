السعودية تسجل 822 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: وكالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم "الجمعة" عن تسجيل (822) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (319141) حالة، من بينها (20063) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1484) حالة حرجة، كما تم تسجيل (1099) حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (295063) حالة.

فيما بلغ عدد الوفيات (4015) حالة، بإضافة (33) حالة وفاة جديدة" يرحمهم الله جميعاً، لافتةً أنه تم إجراء (52647) فحص مخبري جديد .

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

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