الصين تخلو من إصابات كورونا المحليّة وكوريا الجنوبية تسجل 198 إصابة

المصدر: وكالات

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة إن البر الرئيسي الصيني سجل 25 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في الثالث من سبتمبر، ارتفاعا من 11 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن جميع حالات الإصابة الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج، ليصبح هذا اليوم التاسع عشر على التوالي بدون إصابات محلية.

وارتفع أيضا عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها أعراض إلى 26 من 12 في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين حالات العدوى الخالية من الأعراض إصابات مؤكدة.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الآن 85102 في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

كما أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية تسجيل 198 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24ساعة الماضية.

وذكر المقر المركزي لمكافحة الأمراض في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة أن البلاد سجلت 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 20 ألفا و842 إصابة، بينما ارتفع عدد حالات الوفاة بمقدار حالتين إلى 331 حالة وفاة.

ومن بين الـ 198 إصابة جديدة، كان هناك 189 حالة انتقال للعدوى محليا و9 إصابات وافدة من الخارج.

وزاد عدد الحالات الحرجة والخطرة بمقدار 3 حالات إلى 157 حالة.

وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 253 حالة ليبلغ 15 ألفا و 783 حالة.

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