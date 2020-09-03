99 % نسبة الشفاء من كورونا في هذا البلد

المصدر: إعداد - مصطفى خليفة

أكدت منظمة الصحة العالمية أن جمهورية جيبوتي الواقعة في القرن الأفريقي حققت أعلى نسبة شفاء بين المصابين بفيروس كوفيد ـ 19 بلغت 99% في إقليم شرق المتوسط وأفريقيا بواقع 5327 حالة شفاء من أصل 5387 إصابة، أي لم يتبق إلا 60 إصابة تخضع للعلاج حاليا.

وأشارت بيانات المنظمة الدولية إلى أنه في الوقت الذي تقترب فيه إصابات كوفيد 19 في إقليم شرق المتوسط الذي يضم 19 دولة عربية بجانب إيران وباكستان وأفغانستان من مليوني إصابة ( 1.95 مليون إصابة) و51.749 حالة وفاة، لم تسجل جيبوتي أيه إصابات أو وفيات بسبب الفيروس خلال الأسبوع الماضي وتوقفت عند 60 حالة وفاة فقط.

وبحسب البيانات الجديدة سجلت دول إقليم شرق المتوسط أمس الأربعاء 13 ألفا و259 إصابة جديدة بـ «كوفيد ـ 19» و323 حالة وفاة، في الوقت الذي ارتفت فيه حالات الشفاء إلى 1.7 مليون حالة بنسبة 85.8% من إجمالي الإصابات في الاقليم.

يشار إلى أن معدلات الشفاء في إقليم شرق المتوسط جاءت كالتالي: جيبوتي 99%، الإمارات 90%، مصر 75%، العراق 86%، أفغانستان 77%، البحرين 94%، الأردن 75%، الكويت 90%، لبنان 28%، ليبيا 12%، المغرب 77%،فلسطين67%، عُمان 94%، باكستان 95%، السعودية 92%، الصومال 78%، سوريا 23%، تونس39%، اليمن 59%.

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