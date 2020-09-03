نانسي بيلوسي تدخل صالون حلاقة بدون كمامة وترامب يصفها بالمجنونة

المصدر: أ ف ب

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس (الأربعاء) رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي بسبب ذهابها إلى أحد صالونات تصفيف الشعر في سان فرانسيسكو، حيث تحظر مثل هذه النشاطات في الأماكن المغلقة بسبب وباء «كوفيد - 19»، بدون كمامة.

وأكدت بيلوسي أنها اتبعت إرشادات مصفف الشعر، ورأت أنها تعرضت لـ«مكيدة»، بحسب ما نقلته الوكالة الفرنسية للأنباء. نانسي بيلوسي هي واحدة من أكثر الأشخاص المكروهين من الرئيس الجمهوري وأنصاره. فهي تنتقد بانتظام الملياردير بسبب تعامله مع أزمة الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 185 ألفاً في الولايات المتحدة، وتحضه على الاستماع إلى العلماء وتشجيع وضع الكمامات. وقالت رداً على دونالد ترمب الذي لم يظهر علناً واضعاً كمامة إلا مرة واحدة في يوليو: «الرجال الحقيقيون يضعون الكمامة». وكتب ترمب في تغريدة على «تويتر»: «المجنونة نانسي بيلوسي تخاطر بسمعتها من أجل جعل أحد صالونات تصفيف الشعر يفتح، فيما الصالونات الأخرى مغلقة، وعدم وضع كمامة، بينما هي تعطي الجميع دروساً بهذا الأمر طوال الوقت».

من جانبها، قالت مالكة الصالون التي أوضحت أنها تقاتل منذ «ستة أشهر» للحصول على إذن لإعادة فتحه لشبكة «فوكس نيوز» إن أحد مصففي الشعر لديها فتح الصالون خصيصاً لبيلوسي.

وأضافت إيريكا كيوس «إنها (بيلوسي) تعتبر أنها تستطيع الاستمرار في القيام بعملها بينما لا يمكن أي شخص آخر المجيء (إلى الصالون) ولا يمكنني العمل». وقالت بيلوسي للصحافيين: «أتحمل مسؤولية الوثوق بما كان يخبرني به صالون تصفيف الشعر في الحي الذي ترددت إليه مرات عدة لسنوات. اتضح أن الأمر كان في الواقع مكيدة. أتحمل مسؤولية الوقوع في الفخ».

وأوضح نائبها درو هاميل: «هذا الصالون اقترح على بيلوسي أن تأتي الاثنين وأخبرها بأن المدينة سمحت له بأن يفتح شرط أن يستقبل زبونة واحدة في كل مرة». وتابع: «تضع نانسي بيلوسي دائماً الكمامة وتحترم الإرشادات المحلية الخاصة بـ(كوفيد - 19)»

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز