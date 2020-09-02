ألمانيا: دليل قاطع على تسميم المعارض الروسي بغاز أعصاب

المصدر: د ب ا

أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء اكتشاف "دليل قاطع" على وجود آثار لغاز أعصاب كيميائي من مجموعة نوفيتشوك في جسم المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي يتلقى العلاج حاليا في برلين.

وتعد تلك هي نتيجة الاختبارات التي جرت في معمل خاص تابع للجيش الألماني، بحسب ما ذكره المتحدث شتيفن زايبرت.

وكان قد تم نقل نافالني /44 عاما/ إلى برلين للعلاج في 22 أغسطس الماضي بعد يومين من مرضه، ويعد نافالنى واحدا من أشد منتقدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال العقد الماضي.

وقال زايبرت:" إنه حدث صادم أن يتحول نافالنى إلى ضحية لهجوم بغاز أعصاب كيميائي في روسيا" مشيرا إلى أنه تم اطلاع المستشارة انجيلا ميركل بنتائج التحاليل.

ودعا مرة أخرى روسيا إلى إجراء تحقيق في الحادث.

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