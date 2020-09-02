115 وفاة وقرابة 5000 إصابة بكورونا في روسيا خلال 24 ساعة

المصدر: وكالات

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال آخر 24 ساعة 115 وفاة و4952 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مقابل 4729 إصابة و123 وفاة في اليوم السابق.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء أن الإصابات الجديدة تتوزع بين 84 من أصل أقاليم البلاد الـ85 (باستثناء أوكروغ نينيتس ذاتية الحكم الواقعة في أقصى شمال البلاد)، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 24.2% من المرضى الجدد.

وشهدت بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات بكورونا في روسيا ارتفاعا بـ0.5% خلال الساعات الـ24 الماضية وأصبحت 1005000 إصابة مؤكدة منها 17414 حالة وفاة و166417 حالة نشطة (ما يمثل انخفاضا بواقع 627 حالة نشطة منذ يوم أمس).

وتماثل 5464 مريضا للشفاء من الفيروس منذ أمس، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين في روسيا إلى 821169 شخصا.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 37 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 275 ألفا منها خلال اليوم الأخير، ولا يزال أكثر من 210.7 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز