فرنسا تسجّل نحو 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا وكوريا الجنوبية تتخطى 20 ألفاً

المصدر: وكالات

سجلت وزارة الصحة الفرنسية 4982 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس الثلاثاء، ارتفاعا من 3082 حالة أول أمس الاثنين، لكن هذا العدد يقل عن المستويات المرتفعة المسجلة الأسبوع الماضي والتي بلغت نحو 7400 حالة.

وتم تسجيل 26 وفاة بكوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا المستجد، ليصل الإجمالي إلى 30661، في حين ارتفع مجمل الإصابات إلى 286007.

ولم تؤد القفزة في حالات الإصابة إلى زيادة الضغط على النظام الصحي إلى الآن، لأن معظم الإصابات الجديدة بين الشبان الذين تظهر عليهم أعراض قليلة أو لا تظهر على الإطلاق.

وعاد أكثر من 12 مليون تلميذ فرنسي إلى المدارس أمس بعد توقف الدراسة أكثر من خمسة أشهر بسبب العزل العام والعطلة الصيفية.

ويتعين على التلاميذ فوق 11 عاما وضع الكمامات في الفصول. كما يتعين على العائدين إلى العمل بعد شهور من العمل من المنزل وضع الكمامات في أماكن العمل سواء في المكاتب أو المصانع.



وف كوريا الجنوبية، استقر عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا عند 20 ألفا و182 حالة حتى ليل الثلاثاء/الأربعاء.

وبلغ عدد الوفيات 324 وفاة، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وتعافى 15 ألفا و198 شخصا من الفيروس منذ تسجيل أول إصابة في كوريا الجنوبية قبل نحو 32 أسبوعا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز