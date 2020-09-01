الاتحاد الأوروبي يحذّر أنقرة من تأجيج التوتر في شرق المتوسط

المصدر: دبي- البيان عواصم- وكالات

حذر الاتحاد الأوروبي، تركيا، من اتخاذ خطوات أحادية، تؤجج التوتر في شرق البحر المتوسط. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في تصريح صحافي، أمس: ندعو إلى الحوار مع تركيا، لكن على أنقرة الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية، تؤجّج التوتر في شرق المتوسط، وإذا لم يؤت الحوار ثماره، قال متحدث باسم المفوضية في إفادة صحافية، إن الاتحاد الأوروبي تحرك بالفعل نحو العقوبات.

يأتي ذلك بعدما بحث وزراء خارجية الاتحاد، وعددهم 27 وزيراً الأسبوع الماضي التوتر بين اليونان وقبرص، وهما من أعضاء التكتل، وتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي.

وقال دبلوماسي كبير بالاتحاد الأوروبي في تصريح منفصل الجمعة، مشترطاً عدم نشر هويته «كما توجد عصا (العقوبات) سيكون هناك جزر، لجعل تركيا تنخرط بجدية في حوار. هذا الجزر قد يكون إحراز تقدم على صعيد اتحاد جمركي جديد، ومزيد من الأموال لبرنامج اللاجئين».

حوار ولكن

وأعربت فرنسا وألمانيا، أمس، عن رغبتهما في تطوير حوار بنّاء مع تركيا، حول شرق البحر المتوسط، مؤكدتين في الوقت ذاته أن تركيا انتهكت الجرف القاري لليونان. جاء ذلك في كلمة لوزيري خارجية فرنسا جان إيف لودريان، وألمانيا هايكو ماس، في باريس، خلال اجتماع مع سفراء باريس بدول أوروبا. وفي كلمته قال لودريان: إن تركيا انتهكت في شرق البحر المتوسط، الجرف القاري لبلد عضو (اليونان) في الاتحاد الأوروبي، مبدياً عدم قبول بلاده بذلك.

وأضاف الوزير الفرنسي: «الاتحاد الأوروبي مستعد للحوار؛ وإذا كانت الإدانة الشديدة والعقوبات ضرورية (ضد تركيا)، لفعل الاتحاد ذلك». وتابع: «لقد حشدنا جميع السبل الدبلوماسية، لتهيئة الظروف لحوار بناء أكثر مع أنقرة، فألمانيا وفرنسا متفقتان حول هذا الشأن».

عزلة تركيا

وأكد وزير الدولة اليوناني جورج جيرابيتريتيس أن عزلة تركيا الدبلوماسية أصبحت حقيقة في ظل عدوانها على اليونان وقبرص. ووصف جيرابيتريتيس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالزعيم الـ«مُهَان»، مضيفاً «أردوغان يشعر بالإهانة الدبلوماسية». وقال وزير الدولة اليوناني، خلال لقاء مع إذاعة ألفا 989 اليونانية، أمس، إن الرئيس التركي لا يغفر الطريقة، التي تدير بها اليونان منطقة إيفروس على حدودها مع تركيا.

وأشار جيرابيتريتيس إلى محاولة تركيا غزو اليونان في مارس بمهاجرين غير شرعيين، وقال إنه حتى ذلك الوقت كان أردوغان يقول دائماً: إننا لا نهزم في الميدان، ولكن جرت هزيمته بالفعل في إيفروس. وأضاف جيرابيتريتيس أن «قضيتنا مع تركيا تهم العالم كله، وليس اليونان فقط»، مشيراً إلى أن هناك تحالفات في العالم العربي ضد تركيا.

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