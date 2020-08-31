روسيا تطرد 3 دبلوماسيين سلوفاكيين

المصدر: د ب أ

أعلنت روسيا، اليوم، أنها بصدد طرد ثلاثة دبلوماسيين سلوفاكيين، في إطار المعاملة بالمثل، بعدما طردت سلوفاكيا العدد نفسه من الدبلوماسيين الروس في وقت سابق من هذا الشهر.

ونددت وزارة الخارجية الروسية بالإجراء السلوفاكي، ووصفته بأنه "يتعارض مع الروح التقليدية للتطوير البناء للعلاقات بين بلدينا".

وقالت الوزارة، في بيان، إن قرار طرد الدبلوماسيين السلوفاكيين "قائم على مبدأ المعاملة بالمثل".

وطردت سلوفاكيا الدبلوماسيين بعد معلومات من جهاز المخابرات السلوفاكي أفادت بأن أنشطة الدبلوماسيين انتهكت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وذكرت تقارير إعلامية أنهم تورطوا في أنشطة تجسس.

وطردت روسيا، الأسبوع الماضي، دبلوماسياً نرويجياً بارزاً رداً على إجراء مماثل، بعدما طردت النرويج، في وقت سابق من هذا الشهر، دبلوماسياً روسياً تردد أنه متورط في أنشطة تجسس.

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