أكثر من 64 ألف وفاة بكورونا في المكسيك والإصابات تتجاوز 10 آلاف باليونان

المصدر: وكالات

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك أمس الأحد تسجيل 4129 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 339 حالة وفاة جديدة، ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 595841 حالة والوفاة إلى 64158.

وقالت الحكومة إنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

وفي اليونان، أعلنت السلطات الصحية أمس الأحد أن عدد حالات الأصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد تجاوز 10 آلاف حالة، تم الإبلاغ عن أكثر من نصفها الشهر الجاري.

وأكدت السلطات إصابة 157 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من بينها 41 حالة قادمة من الخارج. كما تم تسجيل حالتي وفاة.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة حتى الآن 10 آلاف و 134 شخصا، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 262 حالة وفاة.

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