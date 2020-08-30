أكثر من 25 مليون إصابة معلنة بكورونا في العالم

المصدر: أ ف ب

أحصيت أكثر من 25 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد رسميا في العالم أكثر من نصفها في الأميركيتين، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية حتى الساعة 04,20 ت غ الأحد.

وفي المجموع، بلغ عدد الإصابات المعلنة حسب هذا التعداد 25 مليونا و29 ألفا و250 بينها 842 ألفا و915 وفاة. وسجلت أربع من كل عشر إصابات في الولايات المتحدة والبرازيل وهما البلدان الأكثر تضررا. وبلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة خمسة ملايين و960 ألفا و652 (182 ألفا و760 وفاة) وفي البرازيل ثلاثة ملايين و846 ألفا و153 شخصا (120 ألفا و262 وفاة).

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