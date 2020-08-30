لندن «لا تستبعد» فرض قيود جديدة لاحتواء كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أمس السبت، إنه لا يستبعد فرض قيود جديدة في حالة حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد هذا الشتاء قد تقتل 85 ألف شخص، وفقاً لتقرير حكومي.

وأوضح الوزير لصحيفة «ذي تايمز» أنه «في حال ازدادت الإصابات من جديد، سنضطر إلى اللجوء لعمليات إغلاق محلية واسعة للغاية، أو اتخاذ إجراءات إضافية على المستوى الوطني. نحن لا نستبعد ذلك، حتى وإن كنا لا نريد أن نرى ذلك». واعتبر أنه «يمكن تجنب» موجة ثانية، لكن ذلك «ليس سهلاً»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال الوزير البريطاني إن «أسوأ سيناريو يمكن تصوره على نحو معقول هو: موسم إنفلونزا سيئ، وزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وقضاء الناس وقتاً أطول داخل منازلهم» بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وسجلت المملكة المتحدة، وهي الدولة الأوروبية الأكثر تضرراً بسبب الوباء، 41500 وفاة على الأقل من بين أكثر من 331 ألف حالة إصابة إيجابية بفيروس «كوفيد - 19».

وتقرر كل من إنجلترا واسكوتلندا إجراءاتهما الخاصة للتعامل مع الوباء.

وبحسب تقرير للجنة العلمية المسؤولة عن تقديم المشورة للحكومة بشأن الوباء، والذي عرضت مضمونه هيئة الإذاعة البريطانية مساء الجمعة، قد يتسبب «كوفيد - 19» في وفاة 85 ألف شخص في المملكة المتحدة بين يوليو 2020 ومارس 2021.

ويقر التقرير بأن بياناته مشوبة بعدم اليقين، لكنه يشير إلى أنه يمكن إعادة فرض القيود، على سبيل المثال فيما يتعلق بالاحتكاك بين أشخاص من منازل مختلفة، لكن المدارس ستظل مفتوحة. وستبقى هذه الإجراءات سارية حتى مارس 2021. وفي يوليو، قدّرت دراسة أجرتها أكاديمية العلوم بتكليف من حكومة بوريس جونسون أن عدد الوفيات المحتمل في المستشفيات البريطانية قد يصل إلى 120 ألفاً هذا الشتاء.

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