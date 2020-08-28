آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم

المصدر: أ ف ب

وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب مساء الخميس أمام حشد ضخم من المدعوين في حديقة البيت الأبيض بـ "سحق" وباء كوفيد-19 بواسطة لقاح أكّد أنّه سيتمّ إنتاجه بحلول نهاية العام وستكون "مئات ملايين الجرعات منه متوفّرة سريعاً".

وأودت جائحة كوفيد-19 لغاية اليوم بأرواح أكثر من 180 ألف شخص في الولايات المتّحدة حيث أظهرت استطلاعات الرأي أنّ غالبية المواطنين غير راضين عن الطريقة التي تعاملت بها إدارة ترامب مع هذه الأزمة الصحيّ غير المسبوقة.

تحدي الخريف

صرّحت المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل خلال مؤتمرها الصحافي الصيفي السنوي الجمعة أن التعامل مع فيروس كورونا سيصبح أكثر صعوبة في الخريف والشتاء المقبلين.

وقد واجهت ألمانيا مثل العديد من الدول الأوروبية الأخرى، زيادة في عدد إصابات كوفيد-19 في الأسابيع الأخيرة. وتسجل في المتوسط حوالى 1500 إصابة جديدة يوميا وهو أعلى معدل منذ نهاية أبريل.

الكمامات

أعلنت السلطات الفرنسية الخميس أن وضع الكمامة سيكون إلزاميا في كل الأوقات في جميع شوارع باريس بدءا من الثامنة صباحا الجمعة تحت طائلة غرامة مقدارها 135 يورو.

ومع ذلك فقد قامت السلطات في اللحظات الأخيرة بإعفاء راكبي الدراجات الهوائية وممارسي رياضة الركض.

الوفيات

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 832 ألفا و336 شخصاً في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول/ديسمبر، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة عند الساعة 11,00 ت غ الجمعة.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 24 مليونا و509 آلاف و180 إصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم حتى اليوم 15 مليونا و772 ألف شخص على الأقل.

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً في عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 180857 وفاة من أصل خمسة ملايين و869 ألفا و692 إصابة بحسب تعداد جامعة جونز هوبكنز. وشفي ما لا يقل عن مليونين و101 ألف و326 شخصا.

تشدد الاجراءات

وسّعت كوريا الجنوبية الأحد نطاق قيودها الصحية السارية في منطقة العاصمة سيول لتشمل كامل أراضيها فأغلقت الشواطئ والمطاعم والحانات والمتاحف وفرضت إقامة الأحداث الرياضية من دون جمهور.

وتغلبت البلاد إلى حد كبير على التفشي المبكر للفيروس من خلال التتبع والفحوص المكثفة، لكنها تكافح الآن العديد من بؤر التفشي الجديدة مرتبطة في الغالب بكنائس بروتستانتية، آخرها كان في منطقة سيول الكبرى.

جرائم

أعلن مكتب المدعي العام في الصين اعتقال نحو 5800 شخص منذ كانون الثاني/يناير للاشتباه بارتكابهم جرائم متعلقة بوباء كوفيد-90 تشمل قتل عمال صحيين وبيع معدات طبية تحوي عيوبا والكذب بشأن سجلات سفرهم.

وأحدي القضايا تتعلق بضرب صاحب متجر متسوقا حتى الموت لعدم ارتدائه قناعا، واخرى لسائق دهس عمدا عمال صحيين بسيارته.

متحف نيويورك

أعاد متحف نيويورك للفن الحديث "موما" فتح أبوابه بعد إغلاق دام قرابة ستة أشهر بسبب الوباء، لكن الحجوزات كانت محدودة.

و"موما" هو أول متحف رئيسي يعاد فتحه أمام الجمهور في نيويورك عاصمة الثقافة الاميركية التي تضررت بشدة من الفيروس.

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