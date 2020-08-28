ترامب: أجندة بايدن السياسية "صنع في الصين"

المصدر: د ب ا

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جو بايدن، منذرا بأن البرنامج السياسي لمنافسه الديمقراطي سيؤدي إلى تدهور اقتصادي.

وقال ترامب وسط هتافات حشد تجمع خارج البيت الأبيض في خطاب قبوله لترشيح الحزب الجمهوري "أجندة جو بايدن هي" صنع في الصين ": أجندتي هي "صُنع في الولايات المتحدة".

وتابع ترامب "قد يدعي جو بايدن أنه 'حليف للضوء'، لكن عندما يتعلق الأمر بأجندته، فإن بايدن يريد أن يبقينا في الظلام التام ''، مستشهدا بخطاب قبول منافسه لترشيح الحزب الديمقراطي الأسبوع الماضي.

وقال ترامب، مهاجما بايدن بشأن سياسته في مجال الطاقة: "كيف يمكن لجو بايدن أن يدعي أنه حليف للضوء في حين أن حزبه لا يستطيع حتى إبقاء الأضواء مضاءة".

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