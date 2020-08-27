«كورونا» يحرم ثلث أطفال العالم من التعليم

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

أدى وباء «كوفيد 19» وإغلاق المدارس، إلى حرمان ما لا يقل عن ثلث التلاميذ في أنحاء العالم، أو ما يعادل 463 مليون طفل، من التعليم لعدم القدرة على القيام بذلك افتراضياً، وفقاً لتقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف».

وقالت مديرة «يونيسف»، هنرييتا فور، في بيان: «يمثّل العدد الكبير من الأطفال الذين انقطع عنهم التعليم تماماً منذ أشهر حالة طوارئ تعليمية عالمية، محذّرة من أنّ الاقتصادات والمجتمعات قد تعاني من تداعيات ذلك لعقود مقبلة.

وتقدّر الأمم المتحدة بحوالي 1.5 مليار عدد الأطفال الذين تأثروا في أنحاء العالم بإغلاق المدارس أو تدابير العزل. ولم تتح الفرصة للجميع للوصول إلى التعليم عن بعد، وهناك تفاوتات كبيرة جداً بين القارات.

ويستند تقرير «يونيسيف» إلى بيانات جمعت من حوالي مئة بلد عن الوصول إلى الإنترنت والتلفزيون والراديو، وحتى بالنسبة إلى التلاميذ الذين استفادوا من إمكان الوصول إلى التكنولوجيا، فقد تكون نوعية تعليمهم قد عانت من ظروف غير مؤاتية في المنزل، بين ضغوط القيام بالأعمال المنزلية والالتزام بالعمل أو نقص الدعم لاستخدام أدوات الكمبيوتر، وفق «يونيسيف».

وعلى الصعيد العالمي، حُرم 67 مليون تلميذ من الوصول إلى التعليم الافتراضي في شرق أفريقيا وجنوبها، و54 مليوناً في غرب أفريقيا ووسطها و80 مليوناً في المحيط الهادئ وشرق آسيا و37 مليوناً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و147 مليوناً في جنوب آسيا و25 مليوناً في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى و13 مليوناً في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

ومع استعداد العديد من البلدان لبدء العام الدراسي الجديد، تحض اليونيسيف الحكومات على إعطاء الأولوية لإعادة فتح المدارس بشكل آمن عندما تبدأ تخفيف القيود الصحية.

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