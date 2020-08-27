الحرائق تسمم الهواء في الأمازون

المصدر: ريو دي جانيرو - أ.ف.ب

خلصت دراسة حديثة، إلى أن الحرائق في غابات الأمازون البرازيلية تسمم الهواء، وتسبب بازدياد كبير في الأمراض التنفسية، لاسيّما لدى الأطفال الرضّع في منطقة تعاني بشدة جراء وباء «كوفيد19».

وأتت الحرائق، العام الماضي، على أكبر غابة استوائية في العالم ما تسبب بدخول 2195 شخصاً إلى المستشفيات لإصابتهم بمشكلات تنفسية، وفق هذه الدراسة التي أجرتها منظمات غير حكومية. وكان ما يقرب من ربع هؤلاء الأشخاص 467 من الأطفال الرضّع الذين لم يكملوا عامهم الأول، فيما كان نصفهم فوق سن الستين.

وقال معهد الأمازون للبحث البيئي، ومعهد الدراسات بشأن السياسات الصحية في بيان مشترك، إنّ الحرائق الناجمة عن عمليات القطع الخارجة عن السيطرة تسمم الهواء الذي يتنشقه ملايين الأشخاص ما يلحق أضراراً صحية في سائر أنحاء الأمازون البرازيلية. ونظراً إلى البيانات الأخيرة التي تظهر أرقاماً مقلقة عن قطع الأشجار والحرائق في الأمازون، أبدى معدو الدراسة خشيتهم من تفاقم الوضع في 2020، لاسيّما مع تفشي وباء «كوفيد19». ودفعت الولايات البرازيلية الشمالية، لاسيّما الأمازون التي تغطيها الغابة الاستوائية جلّ مساحتها، فاتورة باهظة بسبب هذا الوضع خصوصاً في أبريل ومايو الماضيين.

ورغم تحسن الوضع مذاك، قد تُستنفد القدرة الاستيعابية للمستشفيات مجدداً بفعل ازدياد الحرائق التي تستعر بدرجة أكبر بين أغسطس وأكتوبر.

وبيّنت دراسة أخرى، نشر نتاجها المعهد الاجتماعي البيئي، ازدياداً في حالات الدخول إلى المستشفى لدى السكان الأصليين في أوج موسم الحرائق في الأمازون. ويرى خبراء تفاقماً في هذه المشكلات منذ وصول الرئيس جايير بولسونارو إلى الحكم مطلع 2019.

وقالت منظّمة دولية، إنّ عجز إدارة بولسونارو المستمر في معالجة هذه الأزمة البيئية له تبعات مباشرة على صحة سكان الأمازون، وستظهر آثاره على المدى الطويل على صعيد التغير المناخي العالمي، إلّا أنّ بولسونارو وصف المواقف التحذيرية بشأن خطورة حرائق الأمازون بأنها أكاذيب. وتظهر صور ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية وزعها المعهد الوطني للبحوث الفضائية، ازدياداً بنسبة 28 بالمئة في الحرائق في يوليو مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

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