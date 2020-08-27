بنغلادش تسمح بتجارب بشرية على عقار صيني ضد كورونا

المصدر: د ب ا

قال وزير الصحة البنغالي زاهد مالكي اليوم الخميس إن بنغلادش سمحت لمنظمة أبحاث طبية دولية مقرها دكا، بإجراء مرحلة ثالثة من التجارب السريرية على لقاح ضد مرض كوفيد-19، من تطوير شركة صينية.

وقال مالكي للصحفيين في دكا إننا "قررنا إجراء التجارب بعد مشاورات تفصيلية بشأن العرض الصيني لإجرائها في بنغلادش".

وقال إن التجارب سيجريها المركز الدولي لبحوث مرض الإسهال، وبنغلادش والشركة الصينية سينوفاك المحدودة للبحوث والتطوير.

وقال الوزير إنه تم فحص كل البروتوكولات البحثية الضرورية.

وقال متحدث باسم مركز الأبحاث إن اللقاح سوف يتم إجراؤه على 4200 من موظفي قطاع الصحة في مستشفيات عامة وخاصة في دكا خلال فترة 18 شهرا.

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