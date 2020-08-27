غرامة مالية على مخالفي ارتداء الكمامات في ألمانيا

المصدر: د ب ا

اتفقت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في ألمانيا اليوم الخميس على فرض غرامة مالية لا تقل عن 50 يورو في حال مخالفة الارتداء الإجباري للكمامة.

جاء ذلك وفقا لما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من دوائر مشاركة في المشاورات التي تجريها المستشارة انجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات اليوم لمناقشة كيفية مواجهة أزمة كورونا في الفترة اللاحقة.

وذكرت (د.ب.أ) أن راينر هازيلوف، رئيس حكومة ولاية سكسونيا آنهالت، رفض تحديد حد أدنى للغرامة المالية خلال النقاش، وقال إن حكومته لن تشارك في تطبيق هذا الحد في الولاية وطلب تسجيل ذلك في مذكرة محضر الجلسة.

وعزا هازيلوف رفضه إلى أن الناس في ولايته يلتزمون بقواعد كورونا.

وكانت ميركل قد طرحت مقترح الحد الأدنى للغرامة خلال المشاورات.

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