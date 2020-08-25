الكرملين ينتقد تسرع الأطباء الألمان في استنتاج تسمم نافالني

المصدر: ا ف ب

اعتبر الكرملين الثلاثاء أن الأطباء الألمان تسرّعوا في الاستنتاج أن المعارض الروسي أليكسي نافالني تعرض للتسميم، في قضية تعرض روسيا لانتقادات دولية.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن "التحليلين الطبيين لأطبائنا والأطباء الألمان يتفقان تماماً. لكن خلاصاتهما تختلف. لا نفهم هذا التسرّع لدى الزملاء الألمان".

واعتبر أن التسميم هو "أحد الخيوط المحتملة. لكن هناك كثير من الاحتمالات الطبية الأخرى".

وأعلن الأطباء الذين يعالجون المعارض الروسي في برلين مساء أمس الاثنين أنهم خلصوا إلى أن نافالني "تسمم بمادة من مجموعة مثبطات استيراز الأستيل كولين" من دون التمكن من تحديدها على الفور.

وتُستخدم هذه المواد التي تحدث عنها الأطباء الألمان بجرعات خفيفة لمعالجة مرض الزهايمر لكنها تصبح خطيرة لدى تناولها بجرعات كبيرة ويصبح تأثيرها مماثلا لمادة "نوفيتشوك".

ووضع نافالني في غيبوبة اصطناعية وحالته لا تزال خطرة. ورفض الأطباء في مستشفى برلين التكهن حول تطور وضعه الصحي.

وشدّد بيسكوف على واقع أن الأطباء الألمان والروس "لم يرصدوا أي مادة".

ولفت إلى أن الأطباء الروس لاحظوا أن نافالني كان يعاني انخفاض مستوى انزيم استيل كولين استريز، لكن لم يكن بالإمكان الاستنتاج من ذلك أن تسمماً قد حصل.

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