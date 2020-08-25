لا إصابات محليّة بكورونا في الصين واستقرارها عند 63 ألفاً في اليابان

المصدر: وكالات

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء إنها سجلت 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، انخفاضا من 16 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج.

ولليوم التاسع على التوالي لم يتم تسجيل أية حالات إصابة محلية.

وسجلت الصين أيضا 16 حالة حاملة للفيروس لكنها خالية من الأعراض انخفاضا من 27 حالة في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي 84981 بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

وفي اليابان، استقر عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد عند 36 ألفا و145 حتى الساعة 7:30 صباحا بتوقيت طوكيو حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد حالات الإصابة النشطة بلغت 12 ألفا و855 حالة، كما بلغ عدد الوفيات 1201 حالة.

وتعافى 49 ألفا و89 شخصا من الإصابة بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد بشكل إجمالي.

ومر نحو 30 أسبوعا الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة في اليابان.

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