موسكو تطرد دبلوماسيا نمساويا ردا على خطوة فيينا

المصدر: أ ف ب

أعلنت روسيا اليوم، طرد دبلوماسي نمساوي ردا على طرد فيينا دبلوماسيا روسيا أفادت معلومات صحافية عن ضلوعه في قضية تجسس صناعي.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان "انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل، أعلن دبلوماسي في السفارة النمساوية في روسيا شخصا غير مرغوب فيه" ردا على قرار فيينا.

وقد أبلغ السفير النمساوي بالقرار الروسي بعدما تم استدعاؤه الإثنين إلى الوزارة حيث احتجت موسكو على الطرد "الذي لا أساس له" للدبلوماسي الروسي.

ورفضت النمسا تحديد أسباب طرد الدبلوماسي الروسي، قائلة ببساطة إن "سلوكه ينتهك اتفاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

وأفادت صحيفة "كرونين تسايتونغ" النمساوية الإثنين أن شخصا روسيا يمارس مهماته كدبلوماسي في فيينا سيغادر البلاد خلال مهلة أقصاها الأول من سبتمبر كونه "قام بالتجسس الاقتصادي على مدى سنوات بمساعدة مواطن نمساوي في شركة للتكنولوجيا المتقدمة".

وهذه "المرة الأولى التي يتم فيها إعلان دبلوماسي روسي شخصا غير مرغوب فيه" في النمسا، بحسب الصحيفة.

وكتبت السفارة الروسية لدى فيينا في تغريدة "نحن مصدومون لقرار السلطات النمساوية المضرّ بالعلاقات البناءة والذي لا أساس له".

وفي يونيو، أدين عقيد متقاعد من الجيش النمساوي بالتجسس وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، وأوضح القضاء النمساوي أنه كان على اتصال بضابط اتصال روسي.

ووفقا للائحة الاتهام، فقد سرب لموسكو لمدة ربع قرن معلومات تتعلق بنظام التسلح النمساوي بالإضافة إلى المخطط التنظيمي للقوات المسلحة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز